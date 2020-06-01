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Проголосовать по изменениям в Конституцию можно будет на открытом воздухе

Новости. Политика
18:48, 01 Июня 2020
фото: Сергей Юдин / Столица на Онего
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Стало известно, как будет организовано голосование по одобрению изменений в Конституцию России.

Напомним, Президент России Владимир Путин утвердил дату Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предложенную ЦИК России. Оно состоится 1 июля 2020 года. Соответствующий Указ глава государства подписал 1 июня.

При этом, государство предпримет беспрецедентные меры для обеспечения безопасности граждан - голосование пройдет в совершенно новом формате.

Как стало известно, на входе на избирательные участки будут оборудованы пункты температурного контроля, места для дезинфекции рук и выдачи одноразовых масок и перчаток участникам голосования. Средства индивидуальной защиты будут выдаваться каждому участнику голосования бесплатно. Особые меры защиты будут предприняты для тех, кто организует голосование – прежде всего, для членов участковых избирательных комиссий, которые будут обеспечены масками, перчатками, а также антисептиками для обработки рук. Важным элементом организации голосования по Конституции станет регулярная влажная уборка и дезинфекция в течение дня всех контактных поверхностей - стационарных и переносных ящиков для голосования, кабин для голосования, столов и стульев, авторучек, оргтехники, стендов, комплексов обработки бюллетеней, поручней, перил и т.д.

Впервые будет организовано несколько мест для голосования не только в помещениях избирательных участков, но и рядом с ними, на открытом воздухе. Специальные места будут организованы на площадках возле зданий, где традиционно располагаются избирательные участки. Это могут быть палатки, шатры, а также веранды или беседки, павильоны, - главное, чтобы был навес на случай плохой погоды.

Подробнее об этом читайте здесь.

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