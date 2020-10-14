Программа "Комфортная городская среда" в Петрозаводске провалена, заявили горожане

Жители микрорайона Соломенное написали главе Карелии открытое письмо в связи с провалом, по их мнению, программы "Комфортная городская среда".

"Уважаемый Артур Олегович, хотим поинтересоваться вашим мнением по ситуации с благоустройством парков в рамках программы "Комфортная городская среда" в городе Петрозаводске. Ни для кого не секрет, что программа провалена и парки останутся недоделанными", - написали авторы письма, опубликованного в паблике "ТОС Соломенное".

Также активисты рассказали ситуацию, в которую они попали из-за безответственного подрядчика.

"К голосованию за Соломенский парк мы привлекли практически каждого жителя района, убеждая их в том, что проект реален и не является фантазией или обманом. И мы победили. Подрядчик из Санкт-Петербурга ООО "Евромодуль" с самого начала нас насторожил, когда только с третьего раза приехал на знакомство с объектом. С горем пополам началась работа по парку. Наша инициативная группа, как могла, помогала подрядчику, находилась в постоянном взаимодействии с городской администрацией и отчитывалась перед жителями за каждый шаг реализации проекта.

Взяв четыре парка - Соломенский, парк в СКЗ, Приозерный и Зарецкий, подрядчик явно не справлялся, так как сроки срывались. Затем работы встали. Уже середина октября, а работы не ведутся в парке с начала сентября. Подрядчиком была осуществлена только подготовка территории к обустройству и недоделанными являются дорожки из брусчатки, освещение, урны, скамейки, спортивная площадка, а также благоустройство современной контейнерной площадки закрытого типа. Работу, по сути, бросили на 20%, а нас оставили с полностью нарушенной инфраструктурой ещё советского наследия парка.

Фактически подрядчик своей безалаберностью и свинским отношением к гражданам подорвал доверие жителей района к органам власти всех уровней, а своими действиями нанёс моральный вред каждому проголосовавшему за парк жителю, ведь голосовали мы за благоустройство парка, а не за его уничтожение".

В связи со сложившейся ситуацией жители Соломенного считают, что при реализации программы "Комфортная городская среда" вред, нанесённый подрядными организациями каждому петрозаводчанину, неоценимым.

В письме горожане попросили Парфенчикова привлечь недобросовестных подрядчиков к ответственности, закрыв им в дальнейшем доступ ко всем карельским строительным проектам (нам таких строителей не надо); а также обязать подрядчиков возместить ущерб, нанесенный имуществу и максимально возможный вред, причиненный гражданам города; и предусмотреть дальнейшее благоустройство парковых территорий города, пострадавших в ходе вредительской деятельности подрядных организаций.