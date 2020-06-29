Программа льготной ипотеки в России будет расширена

Правительство России подготовило изменения в правила выдачи льготных ипотечных кредитов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление по расширению льготной ипотечной программы с фиксированной ставкой 6,5% годовых на новое жилье стоимостью 6 млн руб. в регионах и 12 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге.

"В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких кредитов. Постановление уже подписано. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 млн рублей, а для жителей других регионов — с 3 до 6 млн рублей", — сказал он.

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