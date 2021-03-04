Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Россиянам посоветовали дезинфицировать квартиры 1
04.03.2021 21:05
Букет мимоз в память о российском феминизме
04.03.2021 12:45
Семья сходила на обед и разбогатела на 63 миллиона рублей
04.03.2021 19:40
Весна не скоро: в Карелию вновь идут морозы 1
04.03.2021 11:47
В Госдуме предложили отменить Всероссийские проверочные работы для школьников
04.03.2021 20:40
Автомобиль снова становится роскошью, а не средством передвижения, особенно в Карелии 1
04.03.2021 10:53
Женщина перенесла клиническую смерть и рассказала о загробной жизни
04.03.2021 23:30

Программа лояльности "СберСпасибо" расширяет перечень партнёров в Петрозаводске

Новости. Общество
09:25, 05 Марта 2021
фото: © Сбер
Загрузка...

К программе лояльности "СберСпасибо" присоединилась петрозаводская аптечная сеть "ФармЭкспресс".

При оплате покупок безналичным способом у этого партнёра держателям карт СберБанка будут начислены бонусы от "СберСпасибо" в размере 3% от суммы чека. Также "ФармЭкспресс" предоставит скидку до 30% от стоимости покупки в обмен на бонусы.

"Повышенные бонусы и возможность получить скидку на товар или услугу являются для многих дополнительным аргументом в пользу той или иной компании. Это понимают все больше региональных бизнесменов - количество партнёров программы лояльности "СберСпасибо" в Карелии только растет", сказал управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

"Благодаря бонусной программе наша аптека стала более привлекательной для жителей Петрозаводска в условиях конкуренции на рынке фармацевтических услуг. Возможность получить скидку на лекарства за счет бонусов от "СберСпасибо" особенно оценили пенсионеры, которые являются нашими основными клиентами", – поделилась директор ООО "ФармЭкспресс" Светлана Хейкинен.

Чтобы стать участником программы лояльности "СберСпасибо" и получать на свой счет бонусы, необходимо иметь банковскую карту СберБанка, зарегистрироваться в бонусной программе в мобильном приложении "СберСпасибо", личном кабинете "Сбербанк Онлайн", через устройство самообслуживания банка или с помощью СМС-банка и оплачивать товары и услуги безналичным способом. 1 бонус равен 1 рублю. С полным списком партнёров, акций и предложений можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении программы лояльности"СберСпасибо".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
01.03.2021, 11:50
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники
01.03.2021, 17:29
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии
26.02.2021, 16:23
Начальника Петрозаводского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги будут судить за присвоение денег
28.02.2021, 15:31
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Аналитика

03.03.2021 15:10
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Камень преткновения 4
03.03.2021 11:00
Карельских министров обязали экономить 1
02.03.2021 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 6
02.03.2021 14:00
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021 11:50
Вся аналитика

Чтиво

04.03.2021 14:15
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
Букет мимоз в память о российском феминизме
04.03.2021 12:45
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»