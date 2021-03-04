Программа лояльности "СберСпасибо" расширяет перечень партнёров в Петрозаводске

К программе лояльности "СберСпасибо" присоединилась петрозаводская аптечная сеть "ФармЭкспресс".

При оплате покупок безналичным способом у этого партнёра держателям карт СберБанка будут начислены бонусы от "СберСпасибо" в размере 3% от суммы чека. Также "ФармЭкспресс" предоставит скидку до 30% от стоимости покупки в обмен на бонусы.



"Повышенные бонусы и возможность получить скидку на товар или услугу являются для многих дополнительным аргументом в пользу той или иной компании. Это понимают все больше региональных бизнесменов - количество партнёров программы лояльности "СберСпасибо" в Карелии только растет", сказал управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.



"Благодаря бонусной программе наша аптека стала более привлекательной для жителей Петрозаводска в условиях конкуренции на рынке фармацевтических услуг. Возможность получить скидку на лекарства за счет бонусов от "СберСпасибо" особенно оценили пенсионеры, которые являются нашими основными клиентами", – поделилась директор ООО "ФармЭкспресс" Светлана Хейкинен.



Чтобы стать участником программы лояльности "СберСпасибо" и получать на свой счет бонусы, необходимо иметь банковскую карту СберБанка, зарегистрироваться в бонусной программе в мобильном приложении "СберСпасибо", личном кабинете "Сбербанк Онлайн", через устройство самообслуживания банка или с помощью СМС-банка и оплачивать товары и услуги безналичным способом. 1 бонус равен 1 рублю. С полным списком партнёров, акций и предложений можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении программы лояльности"СберСпасибо".