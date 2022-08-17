Программа развития приграничных районов Северо-Запада будет разработана в связи с расширением НАТО

Исторические аспекты и возможные последствия вступления в НАТО Финляндии и Швеции обсудили сегодня на площадке республиканского общественного форума «Вперед, Карелия!».

На секции форума, посвященной этой теме, выступила депутат от Карелии в Государственной Думе Валентина Пивненко. По ее словам, планируется разработка отдельной программы, где будут определены конкретные меры для дальнейшего развития приграничных территорий − решения инфраструктурных и жилищных вопросов, развития бизнеса и сельского хозяйства, сохранения населения, создания условий для комфортного проживания.

«Сегодня перед нами стоят очень большие задачи, и я уверена, с ними мы будем справляться, понимая, насколько высока сейчас поддержка президента Российской Федерации и федерального правительства. Отмечу, конечно, работу нашей команды во главе с Артуром Олеговичем Парфенчиковым. Необходимо начинать разговор о разработке программы социально-экономического развития приграничных территорий северо-запада, где мы сможем продвигать интересы нашей республики», — сказала парламентарий.

О мерах поддержки предприятий республики, в том числе которые работают на приграничных территориях, важно решить логистические вопросы. Об этом на форуме говорила заместитель руководителя регионального Минэкономразвития по вопросам арктических территорий Наталья Савенкова. До конца 2022 года будут разработаны восточные маршруты международного транспортного коридора «Север-Юг», пролегающего из Белого моря через Беломорско-Балтийский канал, Волго-Балтийский водный путь, реку Волга и Каспийское море на север Ирана. С таким предложением к первому заместителю председателя правительства Российской Федерации Андрею Белоусову обратился глава Карелии Артур Парфенчиков. Это решение позволит обеспечить транспортную независимость от традиционных водных путей через Суэцкий канал в доставке экспортных грузов на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию.

«У Карелии есть свое место в новых перспективных транспортных логистических маршрутах», − выразил уверенность доктор экономических наук, заместитель директора Института североевропейских и арктических исследований ПетрГУ Валерий Шлямин, выступая на Форуме «Вперед, Карелия!».