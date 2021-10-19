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Программа Segezha Group по повышению экологичности Сегежского ЦБК одобрена Минпромторгом России

Новости. Общество
17:07, 19 Октября 2021
фото: © «Segezha Group»

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Программа по повышению экологической эффективности АО «Сегежский ЦБК» Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») получила одобрение межведомственной комиссии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Компанией подготовлен пакет документов для получения комплексного экологического разрешения. Объем финансирования составит более 2 миллиардов рублей. Реализация программы запланирована на 2021–2026 гг. Цель — повышение экологичности производства, минимизация его воздействия на окружающую среду. В рамках программы установят новую линию участка каустизации, оборудование для сбора, очистки и утилизации дурнопахнущих газов, реконструируют очистные сооружения на станции биологической очистки. Соответствующая презентация состоялась на заседании Общественного экологического совета в Сегеже 14 октября 2021 года.

«Наши ближайшие задачи - поэтапное внедрение современных технологических решений и техническое переоснащение производства для сокращения воздействия на окружающую среду», — подчеркивает директор по экологии Segezha Group Вячеслав Мутьев.

Последовательная работа уже идет. Так, завершен капитальный ремонт содорегенерационного котла (СРК-2) и установлен новый электрофильтр. В марте следующего года планируется монтаж и ввод в эксплуатацию нового фильтра на СРК-3. Ведется замена охладителей извести на всех известково-регенерационных печах в химическом корпусе. Реализуется комплекс мероприятий на станции биологический очистки — проведена замена фильтра-пресса №1 и отремонтирован аэротенк. По завершении комплекса запланированных мероприятий состояние окружающей среды в Сегеже ощутимо улучшится.

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