Программа  "Умные каникулы с музеем-заповедником "Кижи"

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"Умные каникулы с музеем-заповедником "Кижи" - это музейно-образовательная программа для учащихся младших классов г.Петрозаводска, реализуемая во время школьных каникул на базе музея-заповедника "Кижи". Тема программы – "Остров открытий".
Продолжительность программы – с 25 по 29 марта 2019 года (5 дней).
Время проведения: с 10.00 до 16.00.
Места проведения: Выставочные залы музея-заповедника "Кижи" (ул. Федосовой, 19 и пл.Кирова, 10а), Музейная школа (ул.Неглинская наб., 3), Республиканский эколого-биологический центр Кима Андреева (Древлянская наб., д.22-а), визит-центр Национального парка "Водлозерский" (ул.Парковая, д. 44), Национальный музей Республики Карелия (пл.Ленина, 1).
25 марта
Место проведения занятий: Выставочный зал музея-заповедника "Кижи" (ул. Федосовой, 19), Музейная школа (ул.Неглинская наб., 3).
10.00 – 13.00
- Музейно-образовательное занятие "Остров Преображения: памятники деревянного зодчества острова Кижи"
- Экскурсия "Прогулка по Старому городу" (квест)
- Мастер-класс по изготовлению декоративной тарелки "Весеннее настроение" (лепка из глины)
- 00 – 14.00 – обед
14.00 – 16.00
- Игры на свежем воздухе в музейном дворике
- Интерактивная программа "Первооткрыватель"
- Занятие по подготовке к презентации выставки
26 марта
Место проведения занятий: Выставочный зал музея-заповедника "Кижи" (ул. Федосовой, 19), Музейная школа (ул.Неглинская наб., 3), Республиканский эколого-биологический центр Кима Андреева (Древлянская наб., д.22-а).
10.00 – 13.00
- Экскурсия "Кузница и образы Старого города"
- Программа "В гостях у природы" (Эколого-биологический центр Кима Андреева)
13.00 – 14.00 – обед
14.00 – 16.00
- Игры на свежем воздухе в музейном дворике
- Мастер-класс "Сани, саночки, салазки"
- Занятие "Встреча со сказкой" (заонежские, пудожские и поморские сказки)
- Занятие по подготовке к презентации выставки
27 марта
Место проведения занятий: Выставочный зал музея-заповедника "Кижи" (ул. Федосовой, 19), визит-центр Национального парка "Водлозерский" (ул.Парковая, д. 44), Музейная школа (ул.Неглинская наб., 3).
10.00 – 13.00
- Экскурсия "Прогулка по Соборной площади до Слободки"
- Обзорная экскурсия по экспозиции в визит-центре Национального парка "Водлозерский"
13.00 – 14.00 – обед
14.00 – 16.00
- Занятие "Игра принимает всех" (игры на свежем воздухе в музейном дворике)
- Мастер-класс "Сладость в радость" (украшаем сувенирный пряник)
- Занятие по подготовке к презентации выставки
- Игротека (паззлы, творческие задания, мультфильмы)
28 марта
Место проведения занятий: Выставочный зал музея-заповедника "Кижи" (ул. Федосовой, 19), Выставочный зал музея-заповедника "Кижи" (пл.Кирова, 10а), Музейная школа (ул.Неглинская наб., 3).
10.00 – 13.00
- Программа "Наши руки не для скуки"
- Мастер-класс по изготовлению декоративной тарелки "Весеннее настроение" (роспись)
13.00 – 14.00 – обед
14.00 – 16.00
- Игры на свежем воздухе в музейном дворике
- Мастер-класс по изготовлению традиционной игрушки
- Занятие "Игры и игрушки крестьянских детей"
- Подготовка к презентации выставки "Остров открытий"
29 марта
Место проведения занятий: Выставочный зал музея-заповедника "Кижи" (ул. Федосовой, 19), Музейная школа (ул.Неглинская наб., 3),Национальный музей Республики Карелия (пл.Ленина, 1).
10.00 – 13.00
- Экскурсия "Прогулка по Соборной площади"
- Экскурсия в Национальный музей Республики Карелия
13.00 – 14.00 – обед
14.00 – 16.00
- Игры на свежем воздухе в музейном дворике
- Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега
- Занятие "Традиционные игры народов Карелии"
- Подготовка к презентации выставки "Остров открытий"
16.00 – 17.00
- Презентация выставки "Остров открытий" для родителей участников программы "Умные каникулы с музеем-заповедником "Кижи"
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