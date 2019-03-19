Программа  "Умные каникулы с музеем-заповедником "Кижи"

"Умные каникулы с музеем-заповедником "Кижи" - это музейно-образовательная программа для учащихся младших классов г.Петрозаводска, реализуемая во время школьных каникул на базе музея-заповедника "Кижи". Тема программы – "Остров открытий".

Продолжительность программы – с 25 по 29 марта 2019 года (5 дней).

Время проведения: с 10.00 до 16.00.

Места проведения: Выставочные залы музея-заповедника "Кижи" (ул. Федосовой, 19 и пл.Кирова, 10а), Музейная школа (ул.Неглинская наб., 3), Республиканский эколого-биологический центр Кима Андреева (Древлянская наб., д.22-а), визит-центр Национального парка "Водлозерский" (ул.Парковая, д. 44), Национальный музей Республики Карелия (пл.Ленина, 1).

25 марта

Место проведения занятий: Выставочный зал музея-заповедника "Кижи" (ул. Федосовой, 19), Музейная школа (ул.Неглинская наб., 3).

10.00 – 13.00

Музейно-образовательное занятие "Остров Преображения: памятники деревянного зодчества острова Кижи"

Экскурсия "Прогулка по Старому городу" (квест)

Мастер-класс по изготовлению декоративной тарелки "Весеннее настроение" (лепка из глины)

00 – 14.00 – обед

14.00 – 16.00

Игры на свежем воздухе в музейном дворике

Интерактивная программа "Первооткрыватель"

Занятие по подготовке к презентации выставки

26 марта

Место проведения занятий: Выставочный зал музея-заповедника "Кижи" (ул. Федосовой, 19), Музейная школа (ул.Неглинская наб., 3), Республиканский эколого-биологический центр Кима Андреева (Древлянская наб., д.22-а).

10.00 – 13.00

Экскурсия "Кузница и образы Старого города"

Программа "В гостях у природы" (Эколого-биологический центр Кима Андреева)

13.00 – 14.00 – обед

14.00 – 16.00

Игры на свежем воздухе в музейном дворике

Мастер-класс "Сани, саночки, салазки"

Занятие "Встреча со сказкой" (заонежские, пудожские и поморские сказки)

Занятие по подготовке к презентации выставки

27 марта

Место проведения занятий: Выставочный зал музея-заповедника "Кижи" (ул. Федосовой, 19), визит-центр Национального парка "Водлозерский" (ул.Парковая, д. 44), Музейная школа (ул.Неглинская наб., 3).

10.00 – 13.00

Экскурсия "Прогулка по Соборной площади до Слободки"

Обзорная экскурсия по экспозиции в визит-центре Национального парка "Водлозерский"

13.00 – 14.00 – обед

14.00 – 16.00

Занятие "Игра принимает всех" (игры на свежем воздухе в музейном дворике)

Мастер-класс "Сладость в радость" (украшаем сувенирный пряник)

Занятие по подготовке к презентации выставки

Игротека (паззлы, творческие задания, мультфильмы)

28 марта

Место проведения занятий: Выставочный зал музея-заповедника "Кижи" (ул. Федосовой, 19), Выставочный зал музея-заповедника "Кижи" (пл.Кирова, 10а), Музейная школа (ул.Неглинская наб., 3).

10.00 – 13.00

Программа "Наши руки не для скуки"

Мастер-класс по изготовлению декоративной тарелки "Весеннее настроение" (роспись)

13.00 – 14.00 – обед

14.00 – 16.00

Игры на свежем воздухе в музейном дворике

Мастер-класс по изготовлению традиционной игрушки

Занятие "Игры и игрушки крестьянских детей"

Подготовка к презентации выставки "Остров открытий"

29 марта

Место проведения занятий: Выставочный зал музея-заповедника "Кижи" (ул. Федосовой, 19), Музейная школа (ул.Неглинская наб., 3),Национальный музей Республики Карелия (пл.Ленина, 1).

10.00 – 13.00

Экскурсия "Прогулка по Соборной площади"

Экскурсия в Национальный музей Республики Карелия

13.00 – 14.00 – обед

14.00 – 16.00

Игры на свежем воздухе в музейном дворике

Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега

Занятие "Традиционные игры народов Карелии"

Подготовка к презентации выставки "Остров открытий"

16.00 – 17.00

Презентация выставки "Остров открытий" для родителей участников программы "Умные каникулы с музеем-заповедником "Кижи"

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