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Новости. Общество
08:58, 15 Мая 2018

Программисты усовершенствовали портал электронных услуг Карелии

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В Карелии завершилась модернизация регионального портала госуслуг с применением программной платформы, разработанной в Академпарке компанией Smart Consulting.

Изменился дизайн сайта, который был приведен в соответствие с фирменным стилем госуслуг. Граждане могут в обычном порядке оформить заявление на получение нужной услуги, отследить статус и получить результат в электронном виде, при этом модернизированная система работает быстрее и стабильнее. Кроме того, внедренна двухсторонняя интеграция с единым порталом государственных услуг: оформив заявку на региональном портале, статусы и результаты оказания услуг можно будет увидеть и на федеральном. Также появится функция онлайн-оплаты госпошлин прямо на портале, сообщает пресс-служба Технопарка новосибирского Академгородка .

"Реализованный проект не только сделал работу портала гораздо надежнее, но и оптимизировал труд госслужащих, занятых в предоставлении государственных и муниципальных услуг. В частности, была достигнута синхронизация портала с информационной системой «Реестр государственных и муниципальных услуг Республики Карелия. Это существенно упростило для сотрудников органов власти и муниципалитетов внесение изменений в размещенную на портале информацию о ведомствах и оказываемых ими услугах", — отметил директор ГУП Республики Карелия "Радиоком" Сергей Жданович.

Пользователям стала доступна возможность подписания заявления онлайн электронной подписью в соответствии со всеми требованиями безопасности. А новый модуль обратной связи позволит гражданам оставлять отзывы о работе портала с помощью специальной интерактивной формы.

"Использованная в ходе проекта ИТ-платформа сделала портал надежным звеном в целостной системе электронного правительства региона. Кроме интерфейсных и функциональных нововведений был осуществлен перевод портала на современный стек технологий, что создает хороший задел для дальнейшего развития цифровых государственных сервисов в Республике Карелия", — отметил руководитель направления Smart Consulting Алексей Лунин.

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