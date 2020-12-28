Программы льготного автокредитования продлены до конца 2023 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о продлении программ льготного кредитования до конца 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
"Программы льготного кредитования ‘’Первый автомобиль'' и ''Семейный автомобиль'' продлят до конца 2023 года", — говорится в сообщении.
Таким образом, льготы при получении займа будут по-прежнему доступны тем, кто планирует купить авто, произведенное в России. Скидка при получении кредита на такой автомобиль составляет от 10% до 25% от его стоимости.
Летом действие этих программ было расширено.
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