Программы льготного автокредитования продлены до конца 2023 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о продлении программ льготного кредитования до конца 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Программы льготного кредитования ‘’Первый автомобиль'' и ''Семейный автомобиль'' продлят до конца 2023 года", — говорится в сообщении.

Таким образом, льготы при получении займа будут по-прежнему доступны тем, кто планирует купить авто, произведенное в России. Скидка при получении кредита на такой автомобиль составляет от 10% до 25% от его стоимости.

Летом действие этих программ было расширено.

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