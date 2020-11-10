Прогулка по проселочной дороге в Карелии обошлась пенсионерке в 3400 рублей

В Прионежском районе проселочная дорога привела местного жителя на скамью подсудимых, сообщили в МВД Карелии.

В полицию по Прионежскому району поступило заявление 61-летней жительницы одного из поселков района. По ее словам, на проселочной дороге она выронила банковскую карту. Пропажу заметила, когда на телефон стали поступать сообщения о списании средств в пользу оплаты товаров в продуктовом магазине. Женщина заблокировала карту и написала заявление в полицию.

Сотрудники уголовного розыска Прионежья установили обстоятельства преступления и подозреваемого. Они выяснили, что случайной находкой воспользовался 23-летний житель Петрозаводска.

Молодой человек возвращался после работы и, найдя карту на обочине, оплатил в магазине продукты, алкоголь и сигареты. Всего он успел потратить 3 400 рублей до блокировки карты владелицей. В полиции он пояснил, что надеялся остаться безнаказанным. Подозреваемый обязался возместить ущерб.

Возбуждено уголовное дело.