Прохладная ясная погода ожидается в субботу в Карелии

О погоде на 30 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в субботу будет переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северных направлений умеренный.
Ночью будет +6, +8 градусов, днем потеплеет до +17.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. На севере и северо-востоке республики пройдут небольшие дожди.
Ветер северных направлений умеренный.
Температура воздуха ночью задержится на показателях +4, +9 градусов, местами может похолодать до +1. Днем потеплеет до +19 градусов.
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