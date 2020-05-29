Прохладная ясная погода ожидается в субботу в Карелии

О погоде на 30 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северных направлений умеренный.

Ночью будет +6, +8 градусов, днем потеплеет до +17.



В Карелии также будет облачно с прояснениями. На севере и северо-востоке республики пройдут небольшие дожди.

Ветер северных направлений умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +4, +9 градусов, местами может похолодать до +1. Днем потеплеет до +19 градусов.