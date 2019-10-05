Прохожие спасли девушку от преступника с ножом в Петрозаводске

В Петрозаводске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на убийство.

Следователи карельской столицы закончили расследование уголовного дело в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в совершении покушения на убийство. Об этом сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, в апреле 2019 года обвиняемый, находясь на улице в Петрозаводске, напал на знакомую девушку с ножом и причинил ей множественные ранения.

В момент нападения на помощь девушке пришли двое молодых людей, которые не позволили обвиняемому ее убить. В результате потерпевшая была доставлена в лечебное учреждение, где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь, и она осталась жива.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.