Прохожий в Петрозаводске пропил лежавший на улице детский велосипед

Рецидивист увидел упавший на парковке велосипед и пропил его, сообщили в МВД Карелии.

Так, 4 мая в отдел полиции Петрозаводска обратилась горожанка и сообщила, что у её 12-летнего сына похитили велосипед.

Заявительница пояснила, что днём ребёнок пошёл на дополнительные занятия, а велосипед оставил у входа в здание, предварительно пристегнув на велозамок.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 35-летнего ранее судимого горожанина. Он проходил мимо образовательного центра и заметил, что один из велосипедов упал. Как выяснилось, владелец не до конца застегнул антикражное устройство. Фигурант похитил транспортное средство, а затем сбыл его за 2 тысячи рублей. Незаконно вырученные средства были потрачены на спиртное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.