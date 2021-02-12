Прохожим на улице в Петрозаводске подарят цветы в День всех влюбленных

Волонтеры Центра молодежи в Петрозаводске 14 февраля в День всех влюбленных будут дарить цветы случайным прохожим на улице.

Акция пройдет возле торгового центра "Макси".

Координатор флэшмоба Эдуард Хохлов рассказал "Столице на Онего", что волонтеры будут подходить к парам, поздравлять их с праздником и дарить розы.

Акция начнется в 11.00 и продлится около получаса.

Такой же флэшмоб Центр молодежи проводил в минувшую пятницу. Волонтеры подарили влюбленным около 100 букетов.

Кроме того, организаторы призывают жителей города опубликовать на своих страницах в соцсетях фотографии, посвященные празднику.