Прохожим на улице в Петрозаводске подарят цветы в День всех влюбленных

Волонтеры Центра молодежи в Петрозаводске 14 февраля в День всех влюбленных будут дарить цветы случайным прохожим на улице.
Акция пройдет возле торгового центра "Макси".
Координатор флэшмоба Эдуард Хохлов рассказал "Столице на Онего", что волонтеры будут подходить к парам, поздравлять их с праздником и дарить розы.
Акция начнется в 11.00 и продлится около получаса.
Такой же флэшмоб Центр молодежи проводил в минувшую пятницу. Волонтеры подарили влюбленным около 100 букетов.
Кроме того, организаторы призывают жителей города опубликовать на своих страницах в соцсетях фотографии, посвященные празднику.
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