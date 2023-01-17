Производственный ангар сгорел дотла на юге Карелии (ВИДЕО)

Пожар в Лахденпохском районе Карелии произошел вечером 29 января.

В воскресенье, 29 января, в 18.14 в поселке Коконниэми загорелась хозпостройка. Об этом нашему изданию сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.



В результате производственный ангар значительно поврежден огнем. Погибших и пострадавших нет.



Видео опубликовано в паблике «Подслушано в Сортавала».