Производственный ангар сгорел дотла на юге Карелии (ВИДЕО)

Пожар в Лахденпохском районе Карелии произошел вечером 29 января.
В воскресенье, 29 января, в 18.14 в поселке Коконниэми загорелась хозпостройка. Об этом нашему изданию сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.
В результате производственный ангар значительно поврежден огнем. Погибших и пострадавших нет.
Видео опубликовано в паблике «Подслушано в Сортавала».
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