Производство электрических «велосипедов» началось в Петрозаводске

Петрозаводская компания приступила к выпуску полноприводных электробайков.

Об этом сообщает РБК.

По словам представителей компании, в настоящее время есть заказы на 20 единиц техники — в основном от частных лиц и туристических баз. Всего в этом году планируется реализовать около 200 единиц.



«Электробайк можно использовать круглогодично, поэтому мы надеемся, что он станет популярным не только у жителей города, но и у бизнеса, например, турбаз, которые хотят разнообразить досуг своих гостей», —сообщил Николай Федотов, один из учредителей компании «Электрон РК», которая занимается реализацией новой техники.



По его словам, похожие конструкции делают во Франции и Америке, но петрозаводская модель пока единственная полноприводная. Она также отличается с точки зрения посадки и диаметром колес. Электробайк способен развивать скорость до 50 км в час.

Разработчиком модели стал инженер из Петрозаводска — Александр Сержантов

Инвестиции в проект составили около 2 млн. руб, из которых 300 тысяч — это грант Фонда Венчурных инвестиций Карелии, остальное — собственные и привлеченные средства.

Ранее в министерстве экономического развития Карелии сообщили, что инициатором проекта стала компания «Шеринг групп».