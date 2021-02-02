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Производство третьей российской вакцины от COVID может начаться в феврале

Новости. Общество
21:05, 03 Февраля 2021
фото: © РИА Новости. Евгений Козырев
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Данные исследований подтвердили безопасность вакцины от COVID-19, разработанной центром имени Чумакова, ее производство может начаться уже в феврале-марте.

Предстоит проработать вопрос о создании производственных мощностей и о финансировании, если оно необходимо, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом информирует агентство "Прайм".

"Она (вакцина от центра Чумакова — ред.) в ближайшее время должна окончательно получить все документы, выйти в гражданский оборот. Данные клинических исследований подтвердили ее безопасность. Производство может быть начато уже в феврале-марте", — сказал Медведев на совещании о производстве и внедрении новых вакцин от коронавируса.

Он отметил, что при подготовке этого процесса нужно "понять, какой будет эффект масштабирования — и месячный, и годовой, проработать вопрос о создании необходимых производственных мощностей и о финансировании, если такое финансирование необходимо".

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