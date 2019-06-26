Производство в Карелии пошло на спад на фоне роста потребительских цен

Официальная статистика зафиксировала спад основных производственных показателей Карелии, но при этом выросла торговля и общепит.

За январь-май промышленное производство сократилось на 1,4%, выпуск сельхозпродукции – на 7%, объем строительных работ – на 34,2%. Вместе с тем, ввод в действие жилых домов увеличился в 1,8 раза.

Из основных экономических показателей вырос оборот розничной торговли (на 0,7%), общественного питания (на 3,5%), платных услуга населению (на 1,3%). Потребительские цены выросли на 5,2%, пишут "Вести Карелии".

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