Прокачаем домашний Wi-Fi

Компания предлагает высокоскоростные роутеры и оптические терминалы, которые поддерживают работу сразу в двух диапазонах (2,4 Ghz и 5 Ghz).

Смартфоны и теплые полы, телевизоры и камеры видеонаблюдения, датчики движения и ноутбуки...

Что объединяет все эти устройства? Бытовая техника, всевозможные гаджеты и системы контроля, делающие нашу жизнь проще и удобнее, уже давно наделены "интеллектом".



© freepik.com

По каналам передачи данных датчики "умного дома" сообщат домовладельцам о происходящих событиях. Видеокамера через тот же интернет позволит увидеть картинку в режиме реального времени. Умный робот-пылесос по удаленной команде на уборку наведет чистоту, а мультиварка нового поколения приготовит обед. Что уж говорить про смартфоны и современные телевизоры, которые без интернета как птица без крыльев.

Эта и другая техника с Wi-Fi-модулем управляется с помощью беспроводного интернета и, как правило, работает в сетях на наиболее популярной частоте 2.4 GHz. Большое количество устройств и беспроводных соединений создают загруженность этого диапазона, в результате – возникают помехи, скорость интернета падает, уменьшается зона покрытия. Такая ситуация часто типична для многоквартирных домов.



© "Ростелеком"

У "Ростелекома" есть предложение для решения проблемы. Компания предлагает высокоскоростные роутеры и оптические терминалы, которые поддерживают работу сразу в двух диапазонах (2,4 Ghz и 5 Ghz). Оборудование нового поколения в автоматическом режиме выбирает наименее загруженную частоту и обеспечивает высокую скорость передачи данных.



© pixabay.com

К примеру, двухдиапазонные FTTx-роутеры ZTE H298A и Iskratel E70 могут передавать данные по Wi-Fi на скорости до 300 Мбит/с. Эти устройства подойдут для скоростных и игровых тарифов, а также для использования в условиях большого количества сетей рядом. Работу в двух диапазонах поддерживают практически все современные девайсы. Те устройства, которые не увидят частоту 5 ГГц, подключатся к интернету на более низкой частоте.

Владельцы больших загородных домов могут организовать беспроводной интернет с помощью продвинутого набора Ubiquiti AmpliFi HD. Оборудование покрывает сетью Wi-Fi площади до 1800 м2. Мощная и надежная система благодаря стильному дизайну впишется в любой интерьер.

Высокоскоростные роутеры обладают низким энергопотреблением, на них распространяется двухлетняя гарантия. Решили прокачать свой домашний Wi-Fi – обратитесь к специалистам "Ростелекома" по телефону (8142) 79-41-36 (с понедельника по пятницу с 8:30 до 18:00).

На правах рекламы