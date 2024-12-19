Прокуратура потребовала на 15 лет отправить в колонию Владимира Лабинова и оштрафовать на 106 млн рублей

В суде начались прения сторон по уголовному делу бывшего главы Минсельхоза Карелии.

В Петрозаводском городском суде начались прения сторон по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.



В понедельник, 23 декабря, в прениях выступила сторона обвинения. Государственный обвинитель просил признать бывшего главу Минсельхоза Карелии виновным в совершении указанных преступлений и назначить ему наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 106 млн 487 тысяч 970 рублей, а также на 13 лет лишить права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.



Выступление в прениях стороны защиты запланировано на 10.00 14 января 2025 года.

Ранее экс-глава Минсельхоза Карелии дал показания по делу о мошенничестве.

Бывшего главу Минсельхоза Карелии Владимира Лабинова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, с 2021 по 2022 годы чиновник получал через посредника деньги (10,5 млн руб.) от предпринимателя, которому взамен содействовал в получении гранта в сумме 75,5 млн руб. Владимир Лабинов вину не признает.