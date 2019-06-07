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Новости. Общество
07:25, 07 Июня 2019
фото: Валерий Поташов

Прокуратура инициировала проверку съемок пожара в Кинерме для фильма студии Михалкова

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После обращения председателя "Яблока", депутата Законодательного собрания Карелии Эмилии Слабуновой прокуратура проверит законность съемок в исторической деревне.

Депутат карельского парламента получила ответ на свое обращение в прокуратуру республики с просьбой проверить законность съемок студии Михалкова "ТРИТЭ" в Кинерме, сообщается на сайте партии "Яблоко".

"С учетом серьезности доводов, изложенных в обращении, прокуратурой республики организовано проведение проверки, производство которой поручено Управлению по охране объектов культурного наследия Республики Карелия и Главному управлению МЧС России по Республике Карелия", - цитирует сайт партии ответ прокуратуры.

Рассмотрение обращения прокуратура взяла на контроль, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, жители Кинермы уже на протяжении месяца протестуют против съемок фильма, главными героями которого станут шестеро пожарных, спасающих от огня маленькую деревню. Историческое поселение, более половины построек которого являются памятниками архитектуры, боится реального пожара. Протестуя против съемок картины, местные жители завесили фасады домов брезентом и тряпьем.

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Комментарии

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Leopol'd
2019-06-07 10:14:12
Карельская прокуратура замахнулась на наше все?! На придворного режиссёра? Ну-ну!
Они приставам помочь не могут с неисполнением по Пассажу. Захват земли на набережной подворьем и пр.
Сеня
2019-06-07 09:19:22
Хе Хе . А сами то в прокуратуре не пробовали работать самостоятельно , без всяких заявлений . выявлять нарушения и реагировать на них . Сонное царство .
Гость
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