Прокуратура Карелии начала проверку по факту пожара на Суоярвском лесозаводе

Прокуратура республики организовала проверку по факту пожара на территории предприятия ООО "ФОРЕСТ - ТРЕВЕЛ" в Суоярвском районе, сообщили в ведомстве.

Предварительно установлено, что 18 марта в 13:13 диспетчеру пожарной части 42 по охране Суоярви поступило сообщение о возгорании техники на складе предприятия.

В результате произошел пожар на территории общей площадью 1 250 м². Для тушения были задействованы 5 пожарных автоцистерн, 37 сотрудников отряда противопожарной службы по Суоярвскому району, а также привлечен пожарный поезд.

На место пожара выехал заместитель прокурора Суоярвского района Иван Кучин, который провел встречу с сотрудниками МЧС.

Как сообщили в прокуратуре республики, пожар был ликвидирован, пострадавших нет. По факту пожара проводится процессуальная проверка.

Напомним, фото пожара накануне опубликовали в паблике "Наш город Суоярви". В группе утверждают, что работа пожарных была сведена на нет полным отсутствием воды для этих целей в пожарных водоемах. В пресс-службе МЧС нашему изданию подтвердили, что ближайший источник воды - Суоярвское озеро. Оно находится в 4 км от завода.



Как отмечают в паблике, на предприятии трудится около двух сотен человек, которые могут остаться без работы.

"Лесозавод для жителей - это не только место работы, но и стабильный запас и поставщик дров для всего района, которые пользовались повышенным спросом, а также другими строительными и попутными материалами. Нисколько не преувеличивая, могу сказать, что этот пожар - это несчастье огромного количества наших земляков", - пишут в группе "Наш город Суорярви".