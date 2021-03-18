Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стало известно, может ли холодильник испортиться из-за магнитиков 2
18.03.2021 21:30
Генконсульство Финляндии в Петрозаводске ищет уборщицу, которая может обслуживать встречи 5
18.03.2021 15:32
Депутат парламента Карелии выразил протест "оскорблениям американской стороны" 51
18.03.2021 10:35
Торговым сетям грозит разорение, предупредил руководитель "Ленты" 8
18.03.2021 16:21
Житель Карелии попал под уголовную статью за то, что скрыл второе гражданство 3
18.03.2021 18:00
Политолог о председателе горсовета Петрозаводска: "Он выстроил городскую политическую машину" 11
18.03.2021 15:21
Академик объяснил свечение ногтей у пациентов с COVID-19
18.03.2021 19:10

Прокуратура Карелии начала проверку по факту пожара на Суоярвском лесозаводе

Новости. Происшествия
07:25, 19 Марта 2021
фото: © паблик Вконтакте "Наш город Суоярви"
Загрузка...

Прокуратура республики организовала проверку по факту пожара на территории предприятия ООО "ФОРЕСТ - ТРЕВЕЛ" в Суоярвском районе, сообщили в ведомстве.

Предварительно установлено, что 18 марта в 13:13 диспетчеру пожарной части 42 по охране Суоярви поступило сообщение о возгорании техники на складе предприятия.

В результате произошел пожар на территории общей площадью 1 250 м². Для тушения были задействованы 5 пожарных автоцистерн, 37 сотрудников отряда противопожарной службы по Суоярвскому району, а также привлечен пожарный поезд.

На место пожара выехал заместитель прокурора Суоярвского района Иван Кучин, который провел встречу с сотрудниками МЧС.

Как сообщили в прокуратуре республики, пожар был ликвидирован, пострадавших нет. По факту пожара проводится процессуальная проверка.

Напомним, фото пожара накануне опубликовали в паблике "Наш город Суоярви". В группе утверждают, что работа пожарных была сведена на нет полным отсутствием воды для этих целей в пожарных водоемах. В пресс-службе МЧС нашему изданию подтвердили, что ближайший источник воды - Суоярвское озеро. Оно находится в 4 км от завода.  

Как отмечают в паблике, на предприятии трудится около двух сотен человек, которые могут остаться без работы.

"Лесозавод для жителей - это не только место работы, но и стабильный запас и поставщик дров для всего района, которые пользовались повышенным спросом, а также другими строительными и попутными материалами. Нисколько не преувеличивая, могу сказать, что этот пожар - это несчастье огромного количества наших земляков", - пишут в группе "Наш город Суорярви".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
12.03.2021, 14:20
Дети-сироты остаются бездомными
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
14.03.2021, 12:33
Жители Петрозаводска вызвали полицию на место массовой вырубки деревьев в центре города (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 10:20
Обществоведение
Автомобили по цене металлолома
Следком республики возбудил уголовное дело по мошенничеству при продаже автомобилей "Карелавтотранса", в котором фигурирует имя бывшего гендиректора Дмитрия Школина.
"Я имею право сказать: "Спокойной ночи!" 7
18.03.2021 15:50
"Мы отвыкли от того, что политика может быть непредсказуемой" 4
18.03.2021 11:45
"У меня тут что-то выросло, надо что-то с этим делать"
17.03.2021 14:10
"Выковыривание изюма из булки" 3
16.03.2021 14:40
Вся аналитика

Чтиво

18.03.2021 16:30
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Что горожане хотят видеть в III очереди ТРК "ЛОТОС PLAZA": составили рейтинг идей
18.03.2021 16:20
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»