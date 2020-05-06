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Прокуратура Карелии нашла нарушения в формировании сухпайков для школьников Питкяранты

Новости. Общество
13:56, 07 Мая 2020
фото: © паблик "Нетипичная Питкяранта"
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Прокуратура республики провела проверку в Питкярантском районе, где в начале апреля школьники получили нестандартные продуктовые наборы.

Проверку надзорного ведомства инициировала депутат Законодательного собрания республики Эмилия Слабунова. После публикации в "Столице на Онего" материала "Две сосиски, маргарин и муку с насекомыми выдали школьникам Карелии в качестве сухпайка" скандал с выдачей 7 апреля некачественных наборов школьникам Питкярантского района был широко освещен в СМИ. Парламентарий обратилась в прокуратуру с просьбой отреагировать на данную информацию и дать свою оценку действиям властей.

Как показала прокурорская проверка, 6 и 7 апреля между школами №1 и №2 Питкяранты и МУП "Комбинат школьного питания" были заключены договоры на поставку продуктов питания и выдаче продуктовых пакетов для 26 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 290 учащихся из малоимущих семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Стоимость продуктового набора бралась из расчета 56 рублей в день на одного ребенка. Продукты для формирования сухпайков не закупались. Они выдавались из запасов учреждений образования.

"Как пояснил директор МУП "Комбинат школьного питания" формирование продуктовых наборов из имеющихся на складах школ продуктов питания было согласовано в первых числах апреля 2020 года первым заместителем главы администрации Питкярантского муниципального района Барановым Р.С." – говорится в официальном ответе на депутатский запрос Слабуновой первого заместителя прокурора Эдуарда Гусакова.

При этом в прокуратуре уточнили, что согласно протоколу селекторного совещания администрации района с руководством общеобразовательных организаций директору "Комбината школьного питания" и директорам школ 31 марта было дано поручение закупать продукты и организовать выдачу продуктовых наборов с соблюдением санитарных требований. А судя по данным специалистов Роспотребнадзора, которые привлекались прокуратурой при проверке качества скандальных сухпайков, в школах данное поручение выполнили. Никаких нарушений требований СанПиН по условиям хранения продуктов, сроков их годности, наличия сертификатов в ведомстве не выявили.

Представителей прокуратуры заинтересовала реальная стоимость набора для школьников. Так, в школе №2 дети с ограниченными возможностями здоровья получили набор стоимостью 259, 81 рублей, а дети из малоимущих семей - сухпаек в 393, 87 рубля. В то время как ребенок на две недели должен был получить продуктовый набор в 560 рублей.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ded
2020-05-07 15:30:16
Ждем ответа на вопрос: когда прокуратура выявит нарушения во время празднования в канун пасхи в загородном кафе?! Что-то все скромно замолчали об этом инциденте. А главпрокурор республики, видимо, потупил глазки и ножкой застенчиво шаркнул...
Vova
2020-05-07 14:46:42
А что, в Карелии есть прокуратура ?
кир
2020-05-07 14:38:46
Заголовок противоречит тексту. :)
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