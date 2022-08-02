Прокуратура Карелии нашла насекомых на кухне в центре временного проживания пенсионеров и инвалидов

В Питкярантском районе комплексный центр соцобслуживания населения наказан за антисанитарию, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Питкярантского района в июне провела проверку в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов подразделения Комплексного центра соцобслуживания населения Карелии.

Проверка показала, что лабораторный производственный контроль за качеством приготовленных блюд, качеством мытья посуды и поступающих продуктов не ведется, руководством не контролируется.

В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства в помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности, а в случаях появления синантропных насекомых и грызунов проводятся дезинсекция и дератизация.

В апреле соццентр заключил договор на оказание услуг по проведению дератизации, но, как выяснилось, с января по середину апреля данная услуга вообще не предоставлялась.

В ходе осмотра прокурором помещения пищеблока, в котором хранится посуда для приготовления пищи и продукты питания, выявлено наличие значительного количества насекомых, нарушена целостность гигиенического покрытия потолка, стен и пола.

По результатам проверки руководитель отделения временного проживания привлечена к дисциплинарной ответственности, в настоящее время нарушения устранены.