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Новости. Общество
11:43, 28 Марта 2019
фото: "Столица на Онего", "Республика", Николай Смирнов, РИА Новости, Илья Тимин

Прокуратура Карелии обжаловала приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере

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Прокуратура Республики Карелия направила в суд апелляционное представление на приговор Петрозаводского городского суда по уголовному делу о гибели 14 детей в 2016 году на озере Сямозеро, сообщается на сайте ведомства.

Приговором Петрозаводского городского суда от 18 марта директор ООО "Парк-Отель "Сямозеро" Елена Решетова и координатор детского оздоровительного лагеря Вадим Виноградов признаны виновными по статье: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, и приговорены к 9,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также Решетова и бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков осуждены по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности" и освобождены от исполнения назначенного по этой статье наказания (8 месяцев лишения свободы каждому) в связи с истечением сроков давности.

Приговором суда установлено, что Решетова, Виноградов не организовали надлежащим образом отдых детей в лагере и не обеспечили соответствие предоставляемых по путевкам услуг требованиям к качеству, безопасности жизни и здоровья.

В результате трое работников лагеря с 17 по 18 июня 2016 года вывели 47 несовершеннолетних в водный поход на озеро Сямозеро на неисправном плавсредстве с превышением грузоподъемности и пассажировместимости. При этом дети не были обеспечены спасательными жилетами по размеру, сотрудники лагеря не являлись инструкторами детско-юношеского туризма и не обладали необходимым уровнем подготовки для проведения водной судовой практики, а также навыками управления рафтом и каноэ и поведения в экстремальной ситуации, что в условиях шторма повлекло гибель 14 детей из-за утопления судна. Также из-за указанных действий подсудимых выжившие несовершеннолетние получили телесные повреждения и приобрели различные вирусные заболевания.

Этим же приговором четверо участников уголовного дела о гибели 14 детей на Сямозере - Круподерщиков и бывший инструктор лагеря Павел Ильин, также бывший руководитель управления Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко и его заместитель Людмила Котович - оправданы.

Государственные обвинители не согласны таким решением суда и 28 марта направили в Верховный суд Республики Карелия апелляционное представление об отмене приговора в этой части в отношении указанных лиц в связи с несоответствием приговора фактическим обстоятельствам дела, установленных судом, существенным нарушением уголовно-процессуального закона и неправильным применением уголовного закона.

Напомним, ранее в судебных прениях представители гособвинения просили признать виновными всех фигурантов без исключения. Сотрудники прокуратуры Карелии просили назначить Решетовой 9 лет 6 месяцев колонии общего режима; Виноградову - 8 лет колонии общего режима; Ильину - 4 года колонии общего режима; Круподерщикову - 6 лет колонии общего режима; Котович - 6 лет колонии-поселения с лишением права занимать определённые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления; Коваленко - 6 лет колонии-поселения.

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Комментарии

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Горожанин
2019-03-28 12:49:25
Не поддерживают наши люди! Такие сроки дают за умышленное убийство непосредственным убийцам. А тут большей частью жертвы обстоятельств. Да, трагедия, наказать надо. Но разумные пределы надо видеть, желание мстить не должно затмевать разум!
кир
2019-03-28 11:52:25
За такую массовую трагедию полагается осудить больше и строже по их понятиям. Наши люди поддерживают.
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