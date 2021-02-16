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Прокуратура Карелии оценит степень ответственности лиц, отвечающих за содержание дороги, где произошло смертельное ДТП

Новости. Общество
16:53, 17 Февраля 2021
фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"
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Организована доследственная проверка по информации о ДТП со смертельным исходом в Медвежьегорском районе, где погибла семья с маленькими детьми из Санкт-Петербурга, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура республики организовала проверку по публикации, размещенной в средствах массовой информации о ДТП, произошедшем в Медвежьегорском районе, в результате которого погибла семья из Санкт-Петербурга с двумя маленькими детьми.

В ходе проверки будет дана оценка степени ответственности лиц, причастных к обслуживанию и содержанию автомобильной дороги.

По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Медвежьегорского района.

Результаты проводимой доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры Медвежьегорского района.

Напомним, 16 февраля в Медвежьегорском районе на 632 км автодороги "Кола" Санкт-Петербург - Мурманск в 9.00 произошло столкновение лесовоза и легкового автомобиля Hyundai Getz под управлением 38-летней женщины.

В ДТП погибли 4 человека (семья, жители Санкт-Петербурга), в том числе двое детей (8-летняя девочка и 5-летний мальчик). Во время ДТП дети находились на заднем пассажирском сиденье, пристегнуты.

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