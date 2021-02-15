Погибшая в ДТП в Карелии семья ехала с детьми на горнолыжную базу

Такое предположение сделали спасатели, которые увидели на месте аварии разбросанные по дороге сноуборды и горнолыжные костюмы.

Ранее сообщалось, что сегодня в Медвежьегорском районе на 632 км автодороги "Кола" Санкт-Петербург - Мурманск в 9.00 произошло столкновение лесовоза и легкового автомобиля Hyundai Getz под управлением 38-летней женщины.

По предварительным данным, в ДТП погибли 4 человека (семья, жители Санкт-Петербурга), в том числе двое детей (8-летняя девочка и 5-летний мальчик). Во время ДТП дети находились на заднем пассажирском сиденье, пристегнуты.

В паблике пожарных-спасателей Медгоры сообщается, что, вероятно, семья направлялась на отдых в одну из горнолыжных баз, расположенных на севере.

"Среди разбросанных по дорожному полотну вещей был сноуборд и горнолыжная амуниция, - сообщается в паблике спасателей. - Чтобы извлечь погибших из покорёженного авто, пожарным пришлось вырезать части конструкции автомобиля, срезать крышу. Водитель лесовоза не пострадал. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственных органов".

Ранее спасатели показали фото с места страшной аварии.