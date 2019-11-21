Прокуратура Карелии помогла пенсионерке "выселить" из квартиры незаконных жильцов

Прокуратура Кондопожского района отстояла в суде жилищные права пожилой женщины, в квартире которой были незаконно зарегистрированы посторонние люди.

При проведении проверки прокуратура установила, что в 2010-2011 годах в принадлежащей пенсионерке на праве собственности квартире были зарегистрированы шесть граждан. Эти люди в жилое помещение никогда не вселялись, в нем не проживали, попыток вселиться и проживать не предпринимали. Личных вещей их в квартире не было, жилищно-коммунальные услуги они не оплачивали. Следовательно, право пользования спорным жилым помещением у них не возникло, уточнили в прокуратуре Карелии.

"Факт регистрации указанных граждан в спорном жилом помещении нарушал права собственницы, лишал ее возможности на получение компенсации за жилищно-коммунальные услуги (в частности, за твердое топливо) в полном объеме", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура направило в Кондопожский суд исковое заявление, чтобы признать, что шесть граждан не имеют право пользоваться спорным жилым помещением. В результате требование прокурора было поддержано.

Решение суда вступило в законную силу и направлено для исполнения в миграционный пункт ОМВД России по Кондопожскому району. Ответчики должны быть сняты с регистрационного учета по спорному адресу.