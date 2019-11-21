Подписаться
Новости. Общество
10:08, 21 Ноября 2019
фото: © pixabay.com

Прокуратура Карелии помогла пенсионерке "выселить" из квартиры незаконных жильцов

Загрузка...

Прокуратура Кондопожского района отстояла в суде жилищные права пожилой женщины, в квартире которой были незаконно зарегистрированы посторонние люди.

При проведении проверки прокуратура установила, что в 2010-2011 годах в принадлежащей пенсионерке на праве собственности квартире были зарегистрированы шесть граждан. Эти люди в жилое помещение никогда не вселялись, в нем не проживали, попыток вселиться и проживать не предпринимали. Личных вещей их в квартире не было, жилищно-коммунальные услуги они не оплачивали. Следовательно, право пользования спорным жилым помещением у них не возникло, уточнили в прокуратуре Карелии.

"Факт регистрации указанных граждан в спорном жилом помещении нарушал права собственницы, лишал ее возможности на получение компенсации за жилищно-коммунальные услуги (в частности, за твердое топливо) в полном объеме", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура направило в Кондопожский суд исковое заявление, чтобы признать, что шесть граждан не имеют право пользоваться спорным жилым помещением. В результате требование прокурора было поддержано.

Решение суда вступило в законную силу и направлено для исполнения в миграционный пункт ОМВД России по Кондопожскому району. Ответчики должны быть сняты с регистрационного учета по спорному адресу.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-11-21 11:41:30
Сам видел как в паспортном столе пассионариям наготово документы выносил мент из кабинета, минуя всякую очередь. Ведь не просто так!
zanoza
2019-11-21 11:09:18
Ушлая бабушка! Сначала на регистрации заработала, а потом прокуратуру подтянула чтобы выселить ею же зарегистрированных жильцов!
Изя
2019-11-21 10:43:01
Прокуратура помогла бы разобраться с Парфенчиковым по поводу трех разового повышения зарплат высшим чинушам и депутатам , на фоне всеобщего обнищания населения , и падения уровня доходов , при стагнации экономики региона .
Габрлилян , слабо ???????????????? :)
Гостья
2019-11-21 10:20:52
А кто их регистрировал? Пенсионерка? Наверно и денежки за регистрацию получила? Странно, почему прокуратура не проверила факт незаконной регистрации без права проживания?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
18.11.2019, 11:58
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища
19.11.2019, 06:40
Стали известны официальные итоги проверки после массовой гибели птиц в Карелии
18.11.2019, 12:18
Студент из Карелии испытал на себе "прелести" финского училища
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом
20.11.2019, 07:15
Отдых в Карелии печально закончился для девушки, обманувшей мужа

Аналитика

20.11.2019 17:52
Тема недели
Что происходит в Сегеже: репортаж из города мертвых птиц 2
На минувшей неделе, 13 ноября, жители Сегежи в сети сообщили о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал город. Что сейчас происходит в городе, увидел корреспондент "Столицы на Онего".
Высокие стандарты выборов 1
20.11.2019 11:02
"Вас отвезут на кладбище, и все останется так, как есть" 7
19.11.2019 14:42
"Держим курс на природу"
18.11.2019 14:00
"Мама, не плачь" 3
18.11.2019 13:45
Вся аналитика

Медиа

Стоп-кадр на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
15.11.2019 16:07
все фото и видео

Опрос

Напугал ли вас "Сегежский мор"?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»