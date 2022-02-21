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Прокуратура Карелии помогла жителям поселка, замерзающим в квартирах из-за проблем с теплоснабжением

Новости. Общество
18:00, 22 Февраля 2022
фото: © Максим Трунов / ТАСС

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Надзорное ведомство выявило нарушения в работе управляющей компании в Кривопорожском сельском поселении.

В прокуратуру Кемского района поступило обращение от жителей Кривопорожского сельского поселения, которые пожаловались на холод в квартирах. Надзорное ведомство совместно со специалистом Госкомитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору провело проверку и выявило нарушения в деятельности управляющей организации ООО «УК ККХ». Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Так, при проведении обследований трех многоквартирных домов по улице Кольцевой выявлено отсутствие манометров и термометров для измерения давления и температуры теплоносителя, тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов на трубопроводе.

По итогам проверки в адрес директора управляющей организации внесено представление об устранении нарушений. В результате в домах уже установлены манометры, в подвалах произведена тепловая изоляция на трубопроводах. После завершения отопительного периода будут установлены термометры. Виновное лицо управляющей организации привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее прокуратура Карелии заинтересовалась поставками опасного молока в детсады и школы республики.

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