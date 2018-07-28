Прокуратура Карелии потребовала установить фонари на трассах Кемского района

Прокуратура обязала "Управление автомобильных дорог республики Карелия" установить освещение на участках трасс в Кемском районе

Прокуратура Кемского района в результате проверки, проведенной в 2012-2013 годах, выявила отсутствие уличного освещения на участках автодорог "Кемь-Лонка через Калевала" (с нулевого по третий километр) и "Кемь-Рабочеостровск" (с нулевого по четвертый километр).

По оценке прокуратуры, отсутствие освещения препятствовало безопасному движению пешеходов и водителей.

Прокуратура района обратилась в Кемский городской суд с исковым заявлением о возложении на казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" обязанности организовать уличное освещение на указанных участках дорог в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

Решением суда от 22.02.2013, вступившим в законную силу 31.05.2013, исковые требования прокурора были удовлетворены.

Впоследствии должнику (КУ РК "Управление автомобильных дорог Республики Карелия") дважды предоставлялась длительная отсрочка исполнения судебного решения в связи с необходимостью проведения работ по проектированию объекта, отбору подрядчика, а также выполнения строительно-монтажных работ по обустройству дорог освещением.

В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме, сообщают в прокуратуре.