Прокуратура Карелии требует с виновника ДТП 50 тысяч рублей за лечение пострадавшей пассажирки

Прокуратура Пряжинского района инициировала иск о взыскании ущерба, причиненного в результате ДТП, сообщили в надзорном ведомстве.

В Пряжинском районе Карелии 20 октября 2017 года в 17.20 на 404 км трассы "Кола" произошло ДТП с пострадавшими. Так, 53-летний мужчина, управляя автомобилем Great Wall, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В ДТП пострадали два человека – сам водитель и его 58-летняя пассажирка.

В результате пострадавшей провели лечение, которое было оценено в сумму 50 тысяч рублей.

Так как виновник ДТП проживает в Питкярантском районе, а авария произошла в Пряжинском и лечение пострадавшая проходила в Пряжинском районе, то прокуратура Пряжинского района подала иск в Питкярантский городской суд о взыскании ущерба, причиненного в результате ДТП.

Питкярантский суд иск удовлетворил. С виновного взысканы расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия на оказание потерпевшей медицинской помощи в лечебных учреждениях Пряжинского района и Петрозаводска на сумму более 50 тысяч рублей.

Прокуратура отмечает, что уголовное дело в отношении водителя, квалифицированное как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, было прекращено судом за примирением сторон.