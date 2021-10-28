Прокуратура Карелии вышла на борьбу с наркопритонами

Прокуратура республики и Петрозаводска проводит оперативно-профилактическую акцию «Карелия без наркотиков!», сообщили в ведомстве.

С 1 по 30 ноября в республике с привлечением уполномоченных органов будет проведена оперативно-профилактическая акция «Карелия без наркотиков!».

Главной целью акции является объединение усилий органов государственной власти, правоохранительных органов и общества в борьбе с наркоугрозой.

В ходе ее проведения будет организовано получение информации от населения о местах незаконного оборота наркотиков, а также лицах, причастных к их распространению. Полиция совместно с прокуратурой обработают полученную информацию и примут меры по противодействию всем формам наркопотребления.

Как отметили в прокуратуре Петрозаводска, при наличии у граждан информации о совершенных и готовящихся преступлениях в данной сфере, они могут сообщить об этом по «телефонам доверия»:

8-931-700-79-65 — единая «горячая линия» антинаркотического месячника

102, 715-420 — «телефон доверия» МВД по Республике Карелия

8 (8142) 799-401 — антинаркотическая комиссия Республики Карелия.

Кроме того, обратившись по телефону 8-964-318-98-90 в Республиканский наркологический диспансер наркозависимые лица и их родственники могут получить квалифицированную психологическую консультацию и достоверную информацию обо всех видах наркологической помощи, оказываемой на территории республики.

Также прокуратура республики обращает внимание, что нуждающиеся могут получить социальную помощь в Комплексном центре социального обслуживания населения Республики Карелия (г. Петрозаводск, ул. Чайкиной, д. 5, пом. 6-Н, телефон 8 (8142) 76-95-46), в том числе в кризисном центре для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Петрозаводск, ул. Кооперативная, д. 7А, телефон 73-13-55).

По всем вопросам, связанным с проведением акции, можно обращаться по телефону дежурного прокурора 8(8142) 717-846.