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Прокуратура Карелии вышла на борьбу с наркопритонами

Новости. Общество
09:39, 28 Октября 2021
фото: © Прокуратура Карелии

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Прокуратура республики и Петрозаводска проводит оперативно-профилактическую акцию «Карелия без наркотиков!», сообщили в ведомстве.

С 1 по 30 ноября в республике с привлечением уполномоченных органов будет проведена оперативно-профилактическая акция «Карелия без наркотиков!».

Главной целью акции является объединение усилий органов государственной власти, правоохранительных органов и общества в борьбе с наркоугрозой.

В ходе ее проведения будет организовано получение информации от населения о местах незаконного оборота наркотиков, а также лицах, причастных к их распространению. Полиция совместно с прокуратурой обработают полученную информацию и примут меры по противодействию всем формам наркопотребления.

Как отметили в прокуратуре Петрозаводска, при наличии у граждан информации о совершенных и готовящихся преступлениях в данной сфере, они могут сообщить об этом по «телефонам доверия»:

8-931-700-79-65 — единая «горячая линия» антинаркотического месячника

102, 715-420 — «телефон доверия» МВД по Республике Карелия

8 (8142) 799-401 — антинаркотическая комиссия Республики Карелия.

Кроме того, обратившись по телефону 8-964-318-98-90 в Республиканский наркологический диспансер наркозависимые лица и их родственники могут получить квалифицированную психологическую консультацию и достоверную информацию обо всех видах наркологической помощи, оказываемой на территории республики.

Также прокуратура республики обращает внимание, что нуждающиеся могут получить социальную помощь в Комплексном центре социального обслуживания населения Республики Карелия (г. Петрозаводск, ул. Чайкиной, д. 5, пом. 6-Н, телефон 8 (8142) 76-95-46), в том числе в кризисном центре для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Петрозаводск, ул. Кооперативная, д. 7А, телефон 73-13-55).
По всем вопросам, связанным с проведением акции, можно обращаться по телефону дежурного прокурора 8(8142) 717-846.

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Комментарии

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топка
2021-10-28 10:58:46
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой
и солнца!©
Генрих
2021-10-28 10:43:51
Смешно наблюдать за " борьбой" с наркоманией!?
Как то на остановке автобусной ,две женщины, ждавшие транспорт в Соломенное, обсуждали эту тему: мол в Соломенном открыто и все знают эти места,где молодёжь делает закладки,обращались в полицию,участковому, всё бесполезно, так что : пока не появится "Белая стрела" , ничего не изменить, видать "крышуют" наркобизнес, раз не делается ничего...и народ просят "бороться"!?!
Эндшпиль
2021-10-28 10:12:00
То, что город весь алко маркеты заполонили они проблемы не видят? В каждом дворе то наливайка, разливайка, то бочка с градусами, то КБ то прочая. Акция, в борделях тоже акции проходят называются субботники. Необходима хорошая работа, а не все эти акции которые длятся по 10 лет. ИБД сплошное.
Генрих
2021-10-28 10:51:02
Эндшпиль, Народ должен пить и колоться,чтобы не видеть ни коррупции, ни репрессий....и раз в 5-6 лет, изображать выборы.....
Саныч
2021-10-28 10:41:40
Эндшпиль, хороший комментарий! За это надо выпить!
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