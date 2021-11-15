Прокуратура Карелии заставила экс-инспектора автодорнадзора вернуть взятку в 53, 5 тысячи рублей

В Прионежском районе госинспектор, пойманный на взятке, обязан вернуть незаконно полученное вознаграждение в доход государства.

Проверка прокуратуры показала, бывший государственной инспектор территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора был осужден за взятку. Вознаграждение экс-инспектор получил за то, что «закрыл глаза» на нарушения при проведении весогабаритного и транспортного контроля. Сумма взятки составила 53 500 рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

«Согласно статье Гражданского кодекса РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно», — говорится в сообщении ведомства.

В результате суд поддержал требование прокурора и взыскал с экс-инспектора в доход Российской Федерации 53, 5 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры Прионежского района.

Ранее суд в Карелии добавил еще 35 тысяч к штрафу начальника лесничества, который за взятку закрыл глаза на преступление.