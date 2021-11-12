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Суд в Карелии добавил еще 35 тысяч к штрафу начальника лесничества, который за взятку закрыл глаза на преступление

Новости. Общество
16:19, 25 Ноября 2021
фото: © dela.ru

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Замначальник Калевальского лесничества осужден за взятку в 35 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии. Вступившим в законную силу приговором Костомукшского городского суда заместитель начальника Калевальского лесничества признан виновным в получении взятки.

При вынесении приговора вопрос о конфискации разрешен не был, поскольку денежные средства, полученные ответчиком в качестве взятки, были потрачены на собственные нужды.

На основании изложенного прокурор района обратился в Костомукшский городской суд с исковыми требованиями о признании действий заместителя начальника Калевальского лесничества по получению взятки ничтожной сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, и взыскании с должностного лица в доход РФ незаконно полученных денежных средств в размере 35 тысяч рублей.

В результате исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, и к штрафу в 700 тысяч рублей, который осужденный должен выплатить, доба-вились еще 35 тысяч рублей, полученные в качестве взятки.

Ранее суд приговорил замначальника Калевальского лесничества к 2 годам лишения свободы условно со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки, то есть в размере 700 тысяч рублей и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 2 года.

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Комментарии

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кир
2021-11-25 16:51:08
Так и надо.
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