890x80
Реклама
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
10.09.2021 14:04
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин рассказал об особенностях избирательной кампании - 2021 (ВИДЕО)
Новое
Сегодня 15:27
В Петрозаводске открывается Центр общественного наблюдения
Сегодня 14:18
Одни из самых трудолюбивых людей в Карелии живут в Сегежском районе (ВИДЕО)
14.09.2021 19:11
Общественная палата Карелии провела учёбу с блогерами-наблюдателями
12.09.2021 17:19
Проголосовать можете так, как вам удобно
12.09.2021 17:04
ЧП в Карелии: Девочка выпала из окна в школе искусств в Кондопоге
Сегодня 09:46
В Карелии сняли мистический клип в стиле барокко
14.09.2021 18:20
Путин поручил поднять зарплаты военным и силовикам 11
14.09.2021 20:30
Консул Финляндии научился мастерить в Карелии кантеле
14.09.2021 18:40
Депутаты-коммунисты внесли в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам 3
14.09.2021 18:00
В Петрозаводске открылся Центр оценки квалификации
14.09.2021 18:09
Ученые решили заселить Сибирь мамонтами для борьбы с глобальным потеплением 2
14.09.2021 22:30

Суд в Карелии оштрафовал начальника лесничества, который за взятку закрыл глаза на преступление

Новости. Общество
15:43, 15 Сентября 2021
фото: © Анастасия Осипова

Новости партнеров

Осужден очередной работник Калевальского лесничества, сообщили в Костомукшском городском суде.

Приговором Костомукшского городского суда 9 сентября замначальника ГКУ РК «Калевальское центральное лесничество» осужден за взятку в 35 тысяч рублей за то, что не препятствовал незаконным действиям взяткодателя.

Суд приговорил замначальника Калевальского лесничества к 2 годам лишения свободы условно со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки, то есть в размере 700 тысяч рублей и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 2 года.

Напомним, ранее под суд пошли еще два руководителя этой организации и один лесничий, за взятки закрывавшие глаза на незаконные рубки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
11.09.2021, 17:34
Заблудившегося в лесу пенсионера нашли живым на четвертые сутки поисков
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети

Чтиво

Сегодня 14:00
Без политики
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
Во время роста пандемии бизнес переживал не самые лучшие времена: запрет ведения деятельности, невозможность личных встреч — все это ударило по предпринимателям.
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
11.09.2021 16:36
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»