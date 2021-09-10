Суд в Карелии оштрафовал начальника лесничества, который за взятку закрыл глаза на преступление

Осужден очередной работник Калевальского лесничества, сообщили в Костомукшском городском суде.

Приговором Костомукшского городского суда 9 сентября замначальника ГКУ РК «Калевальское центральное лесничество» осужден за взятку в 35 тысяч рублей за то, что не препятствовал незаконным действиям взяткодателя.

Суд приговорил замначальника Калевальского лесничества к 2 годам лишения свободы условно со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки, то есть в размере 700 тысяч рублей и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 2 года.

Напомним, ранее под суд пошли еще два руководителя этой организации и один лесничий, за взятки закрывавшие глаза на незаконные рубки.