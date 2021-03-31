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В Карелии будут судить двух руководителей лесничества, которые за взятки закрывали глаза на незаконные рубки

Новости. Криминал
07:30, 01 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В Калевальском районе два начальника лесничества пойдут под суд за взятки в 600 тысяч рублей от "черных лесорубов", сообщили в Следкоме Карелии.

В Карелии перед судом предстанут бывшие руководители Калевальского лесничества по обвинению в коррупционных преступлениях.

По версии следствия, в период с 2015 года по 2020 год двое руководителей лесничества в Калевальском районе, действуя в составе группы совместно с другими сотрудниками, неоднократно получали взятки деньгами от лиц, незаконно осуществляющих заготовку древесины, за сокрытие данных фактов и не привлечение виновных лиц к ответственности.

Общая сумма незаконно полученных денег составила более 600 тысяч рублей.

Преступления раскрыты в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями Следкома, сотрудниками Управления ФСБ по Карелии и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республики.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по делам утверждены обвинительные заключения. В настоящее время документы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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