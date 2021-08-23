Прокуратура контролирует расследование уголовного дела по факту отравления суррогатом белорусов в Карелии

Прокуратура Карелии организовала проверку и взяла на контроль расследование уголовного дела по факту массового отравления граждан Беларуси в Пудожском районе.

Расследование уголовного дела, возбужденного Следкомом Карелии по признакам сбыта товара и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц, по факту отравления в Пудожском районе граждан Белоруссии, находится на контроле прокуратуры республики.

В ходе надзорных мероприятий с выездом на место будут приняты меры к установлению причин и условий произошедшего.

По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, 22 августа в Пудожском районе 8 граждан Беларуси отравились суррогатным алкоголем. Все пострадавшие были госпитализированы, четверо скончались: один до приезда скорой помощи, трое – в больницах.