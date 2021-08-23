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Умер четвертый житель Белоруссии, отравившийся суррогатом в Карелии (СРОЧНО)

Новости. Происшествия
11:15, 24 Августа 2021
фото: © kartinkin.com

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В Республиканской больнице скончался четвертый из восьми рабочих, отравившихся паленым алкоголем в Пудожском районе, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«Только что стало известно, что один из двух пациентов, отравившихся суррогатами алкоголя, поступивших в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова, умер. Всего умерло четыре человека», — сообщил Михаил Охлопков.

В воскресенье, 22 августа, в Пудожском районе отравились суррогатным алкоголем 8 жителей Белоруссии. Один умер до приезда скорой помощи, второй — в Пудожской ЦРБ, третий — в Медвежьегорской больнице. И четвертый несколько часов назад в Республиканской больнице имени Баранова.

По словам Охлопкова, один еще находится в Республиканской больнице им. В. А. Баранова в крайне тяжелом состоянии. Специалисты делают все возможное для спасения пациента, но благоприятных прогнозов не дают.

Состояние троих пациентов, поступивших вчера в Медвежьегорскую ЦРБ, стабильное.

«Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество — метиловый спирт», — сказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Напомним, Следком возбудил уголовное дело по факту массового отравления работников в районе Карелии суррогатным алкоголем.

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