Прокуратура наказала организацию, продавшую жителю Карелии дрова по завышенной цене

В Костомукше суд оштрафовал организацию за продажу дров по завышенной цене, сообщили в прокуратуре Карелии.
Прокуратура Костомукша провела проверку и установила, что организация, заготавливающая древесину, продала жителю деревни Вокнаволок 5 кубов дров.
При этом стоимость проданных селянину дров превышала предельную розничную цену на твердое топливо, установленную властями Костомукши.
По данному факту прокуратура города в отношении организации-поставщика возбудила дело об административном правонарушении.
Постановлением мирового судьи юридическое лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.
В настоящее время постановление по делу об административном правонарушении не вступило в законную силу не вступило.
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