Прокуратура наказала организацию, продавшую жителю Карелии дрова по завышенной цене

В Костомукше суд оштрафовал организацию за продажу дров по завышенной цене, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукша провела проверку и установила, что организация, заготавливающая древесину, продала жителю деревни Вокнаволок 5 кубов дров.

При этом стоимость проданных селянину дров превышала предельную розничную цену на твердое топливо, установленную властями Костомукши.

По данному факту прокуратура города в отношении организации-поставщика возбудила дело об административном правонарушении.

Постановлением мирового судьи юридическое лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.

В настоящее время постановление по делу об административном правонарушении не вступило в законную силу не вступило.