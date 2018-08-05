Прокуратура назвала причину схода вагонов грузового поезда на севере Карелии

Карельской транспортной прокуратурой проведена проверка по факту схода вагонов грузового поезда, который произошел в середине июля.

По сообщению ведомства, установлено, что железнодорожный путь на перегоне Б/П 935 км – Энгозеро участка Санкт-Петербург – Мурманск в Кемском районе находился в состоянии, который не обеспечивал безопасное движения поездов. В связи с этим и произошел сход 15 вагонов (порожних) грузового поезда, состоящего из 118 вагонов.

"Карельской транспортной прокуратурой начальнику Кемской дистанции пути филиала и начальнику Октябрьской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции Инфраструктуры – филиала ОАО "РЖД" внесены представления. Ход их рассмотрения и устранение нарушений контролируются", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, происшествие с грузовым поездом было зарегистрировано 12 июля. В 15.40 от дежурного по железной дороге поступила информация о сходе 15 вагонов на 940 км перегона Сиг-Энгозеро. В аварии никто не погиб и не пострадал.