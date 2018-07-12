СРОЧНО: В Карелии сошел с рельсов поезд

Грузовой поезд сошел с рельсов на севере Карелии, сообщает региональное МЧС.

"В 15.40 от дежурного по железной дороге поступила информация о сходе 15 вагонов на 940 км перегона Сиг-Энгозеро", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в аварии никто не погиб и не пострадал.

Обстоятельства уточняются.