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Новости. Происшествия
16:45, 12 Июля 2018
фото: архив

СРОЧНО: В Карелии сошел с рельсов поезд

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Грузовой поезд сошел с рельсов на севере Карелии, сообщает региональное МЧС.

"В 15.40 от дежурного по железной дороге поступила информация о сходе 15 вагонов на 940 км перегона Сиг-Энгозеро", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в аварии никто не погиб и не пострадал.

Обстоятельства уточняются.

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