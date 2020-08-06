Прокуратура обязала Минздрав Карелии оплатить проезд онкобольному к месту лечения

В сегежском районе суд по иску прокурора взыскал компенсацию расходов на проезд к месту лечения и обратно, сообщает прокуратура Карелии.

В прокуратуру Сегежского района обратился местный житель, инвалид второй группы, с просьбой оказать помочь в получении компенсации затрат на проезд к месту лечения и обратно.

По медицинским показаниям мужчина нуждается в получении специализированного обследования и лечения врача-онколога.

Вместе с тем, в местной больнице специализированные медицинские услуги, соответствующие установленному диагнозу заявителя, не оказываются.

Житель Сегежи за собственные денежные средства ездил в Петрозаводск в онкодиспансер на обследование и лечение.

По результатам рассмотрения обращения прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании в пользу инвалида с Минздрава Карелии компенсацию расходов на проезд к месту лечения и обратно.

Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил заявленные требования. Решение суда в законную силу не вступило.