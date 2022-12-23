Прокуратура обнаружила антисанитарию в частном доме престарелых в Петрозаводске

Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в частной организации, которая оказывает стационарные социальные услуги престарелым и инвалидам в Петрозаводске.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

В помещении, где работали с готовыми продуктами питания, выявлено грибковое поражение поверхностей, а на вентиляционных отверстиях не было защитных сеток. Столешница оказалась в трещинах и сколах, где, по мнению прокуратуры, скапливались микробы.

Кроме того, готовую продукцию доставляли легковым автомобилем, без специального контроля температурного режима. Из-за этого продукция могла испортиться и стать причиной отравления.

После предписания прокуратуры нарушения устранили, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.