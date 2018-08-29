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Новости. Общество
15:58, 29 Августа 2018

Прокуратура оштрафовала ООО "Марциальные воды"

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Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды" оштрафован за нарушение сроков выплаты зарплаты сотрудникам, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кондопожского района провела проверку по обращению работников ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды" о нарушении их трудовых прав.

Выявлены нарушения трудового законодательства, связанные с нарушением сроков выплаты заработной платы работникам общества. Общая сумма задолженности за апрель 2018 года составила 182,9 тысячи рублей перед 24 работниками.

По данному факту в отношении юридического лица прокуратура района возбудила производство по делу об административном правонарушении.

Постановлением Государственной инспекции труда в Республике Карелия от 22 августа юридическое лицо - ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды" привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.

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