Прокуратура оштрафовала предприятия Карелии, допустившие разлив нефтепродуктов

В Прионежском районе предприятия, нарушившие природоохранное законодательство, получили предписания и штрафы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере охраны и рационального использования недр на территории Прионежского района.

В деятельности ряда юридических лиц выявлены нарушения природоохранного законодательства.

В нарушение закона "Об охране окружающей среды" было допущено захламление карьерного поля автошинами, отходами лома и деревянными конструкциями порубочных остатков, бытовым мусором, отсутствовал проект обоснования санитарно-защитной зоны.

В нарушение требований ГОСТа осуществлялось ненадлежащее хранение нефтепродуктов на территории месторождения, имелись разливы нефтепродуктов.

На одном предприятии руководитель не имел профессиональной подготовки в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

По всем выявленным нарушениям руководителям организаций-недропользователей внесены 4 представления об устранении выявленных нарушений закона. По результатам их рассмотрения нарушения природоохранного законодательства устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

На основании вынесенных прокурором постановлений одно должностное и одно юридическое лицо привлечены к административной ответственности.