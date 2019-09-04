Прокуратура оштрафовала предприятия Карелии, допустившие разлив нефтепродуктов
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В Прионежском районе предприятия, нарушившие природоохранное законодательство, получили предписания и штрафы, сообщили в прокуратуре Карелии.
Карельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере охраны и рационального использования недр на территории Прионежского района.
В деятельности ряда юридических лиц выявлены нарушения природоохранного законодательства.
В нарушение закона "Об охране окружающей среды" было допущено захламление карьерного поля автошинами, отходами лома и деревянными конструкциями порубочных остатков, бытовым мусором, отсутствовал проект обоснования санитарно-защитной зоны.
В нарушение требований ГОСТа осуществлялось ненадлежащее хранение нефтепродуктов на территории месторождения, имелись разливы нефтепродуктов.
На одном предприятии руководитель не имел профессиональной подготовки в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
По всем выявленным нарушениям руководителям организаций-недропользователей внесены 4 представления об устранении выявленных нарушений закона. По результатам их рассмотрения нарушения природоохранного законодательства устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
На основании вынесенных прокурором постановлений одно должностное и одно юридическое лицо привлечены к административной ответственности.
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