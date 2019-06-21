Прокуратура оспорила положения Устава Петрозаводска

Отдельные положения Устава наделяли Петросовет полномочиями по согласованию сделок с муниципальным имуществом ,сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратурой города опротестованы положения Устава Петрозаводска, которые делегировали право представительному органу местного самоуправления устанавливать в уставе муниципального образования собственные полномочия по своему усмотрению – принятие решений о согласовании на должность первого заместителя главы администрации города, заместителей мэра.

На федеральном уровне нормативный правовой акт, предоставляющий право представительному органу местного самоуправления каким-либо образом участвовать в исполнительно-распорядительных действиях главы муниципального образования или администрации местного самоуправления отсутствует.

Кроме того, отдельные положения Устава наделяли Петросовет полномочиями по согласованию сделок с муниципальным имуществом, однако данные полномочия являются иным дополнительным полномочием, не отнесенным ни федеральным законодательством к вопросам организации деятельности представительного органа муниципального образования.

Закрепление указанных выше полномочий Петросовета противоречит конституционному принципу разделения властей, которое представляет собой вмешательство в деятельность администрации Петрозаводска при принятии решений, лишает администрацию, как исполнительный орган власти, права самостоятельно управлять и распоряжаться имуществом, находящимся в муниципальной собственности, то есть решать вопросы местного значения.

Протест рассмотрен на очередной плановой сессии Петросовета, по итогам которой создана рабочая группа по подготовке изменений в Устав, проводится соответствующая работа.