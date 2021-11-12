Прокуратура отменила решение МЧС Карелии о прекращении уголовного дела по пожару в гостинице «Северная»

Уголовное дело о пожаре в гостинице "Северная" возвращено в МЧС для проведения дополнительного расследования.

Прокуратура Петрозаводска отменила решение Управления МЧС Карелии о прекращении уголовного дела по пожару в гостинице «Северная». Об этом «Столице на Онего» сообщила старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Анна Евстифеева. По информации представителя надзорного ведомства Карелии, в настоящее время «дело возвращено в МЧС для проведения дополнительного расследования».

Напомним, что гостиница «Северная», принадлежащая предпринимателю Леониду Белуге, загорелась вечером 30 мая этого года. Площадь горения, начавшегося в одном из номеров «люкс» на четвертом этаже, специалисты оценили в 500 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 49 постояльцев гостиницы и 6 человек персонала. В тушении участвовали 18 единиц специальной техники и 41 пожарный МЧС, один из которых получил ожоги рук, и ему оказали медицинскую помощь. Других пострадавших либо погибших, к счастью, не оказалось. В результате пожара выгорел четвертый этаж, пострадали 15 гостиничных номеров, в которых были испорчены мебель и техника.

По факту пожара республиканское МЧС возбудило уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Почти семь месяцев сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петрозаводску Управления МЧС занимались расследованием случившегося.

"Было проведено множество экспертиз, в том числе, пожарно-техническая, товароведческая и другие, - рассказал нашему изданию начальник пресс-службы МЧС РК Максим Рожин. – Рассматривались версии неосторожного обращения с огнем, неисправности электропроводки, поджога и другие. По итогам расследования уголовное дело было прекращено, а его материалы направлены в прокуратуру для проверки законности решения МЧС".

При этом Максим Рожин ничего не сообщил о причинах возгорания гостиницы, считающейся объектом культурного наследия регионального значения. Как пояснил начальник пресс-службы МЧС, он не имеет права разглашать материалы уголовного дела, даже если оно было прекращено.

По полученной нами неофициальной информации, МЧС со 100-процентной уверенностью не смогло установить причину пожара в гостинице «Северная». При этом, по данным "Столицы на Онего", в ведомстве предположили, что одной из причин пожара могло стать короткое замыкание.

После отмены прокуратурой решения МЧС о прекращении этого уголовного дела, ведомству придется снова попытаться установить причину пожара.