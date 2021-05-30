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В МЧС Карелии рассказали подробности пожара в гостинице «Северная» в центре Петрозаводска

Новости. Происшествия
21:05, 30 Мая 2021
фото: читатели "Столицы на Онего"

Огонь полыхает на мансардном этаже гостиницы «Северная» на площади 300 кв.м, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня вечером, 30 мая в 19.38, произошел пожар на 4-м, мансардном, этажев гостинице «Северная». На данный момент на месте происшествия работает 41 пожарный и 18 единиц техники.

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Площадь пожара составляет 300 кв.м, всего мансардный этаж занимает 1000 кв. м.

Из горящего здания гостиницы эвакуировано 49 человек. Погибших и пострадавших нет.

На место пожара приехал глава Петрозаводска Владимир Любарский. Он работает с оперштабом и размещает на своей странице оперативную информацию.

Ранее сообщалось, что посмотреть, как идет ликвидация пожара в гостинице «Северная», можно по камерам компании «Сампо.ру».

Очевидцы сняли пожар на видео.

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