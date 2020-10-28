Прокуратура Петрозаводска добивается блокировки сайтов, где торгуют электросчетчиками с секретом

Петрозаводский городской суд удовлетворил иск прокурора города о признании информации, размещенной на четырех сайтах, запрещенной к распространению.

В ходе проверки было установлено, что на ряде сайтов размещены информационные материалы о способах хищения электроэнергии путем занижения объема ее потребления с помощью приборов учета. Таким образом, дистанционно торговали товарами, свободная реализация которых в Российской Федерации запрещена.

Счетчики с секретом позволяли занижать объем потребления электроэнергии в конкретном жилом помещении, увеличивая, тем самым, показания расхода электрической энергии на общедомовом приборе учета. А это уже нарушение не только действующего законодательства, но и законных прав граждан.

Суд поддержал прокуратуру. Поскольку действия по изготовлению и продаже данных приборов имели признаки составов преступлений и правонарушений, информация, размещенная на данных сайтах, признана запрещенной к распространению на всей территории Российской Федерации. Решение суда направлено в Роскомнадзор, чтобы сайты были заблокированы.