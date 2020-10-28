890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Минфин России выступил против повышения пенсий работающим пенсионерам 9
28.10.2020 20:40
Пожарные 3 часа тушили загоревшуюся под Петрозаводском дачу
Сегодня 08:13
Названы любимые мультфильмы россиян за последние 20 лет 5
28.10.2020 19:40
Коллеги умершего 41-летнего врача БСМП Петрозаводска назвали причину смерти 2
Сегодня 06:40
Путин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом 4
28.10.2020 22:00
"Мутная" запись 4
Сегодня 13:27

Прокуратура Петрозаводска добивается блокировки сайтов, где торгуют электросчетчиками с секретом

Новости. Общество
18:40, 29 Октября 2020
фото: © Freepik
Загрузка...

Петрозаводский городской суд удовлетворил иск прокурора города о признании информации, размещенной на четырех сайтах, запрещенной к распространению.

В ходе проверки было установлено, что на ряде сайтов размещены информационные материалы о способах хищения электроэнергии путем занижения объема ее потребления с помощью приборов учета. Таким образом, дистанционно торговали товарами, свободная реализация которых в Российской Федерации запрещена.

Счетчики с секретом позволяли занижать объем потребления электроэнергии в конкретном жилом помещении, увеличивая, тем самым, показания расхода электрической энергии на общедомовом приборе учета. А это уже нарушение не только действующего законодательства, но и законных прав граждан.

Суд поддержал прокуратуру. Поскольку действия по изготовлению и продаже данных приборов имели признаки составов преступлений и правонарушений, информация, размещенная на данных сайтах, признана запрещенной к распространению на всей территории Российской Федерации. Решение суда направлено в Роскомнадзор, чтобы сайты были заблокированы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
27.10.2020, 12:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике

Аналитика

Сегодня 13:27
Обществоведение
"Мутная" запись 4
Кто избивал осужденного в колонии №9 Петрозаводска, остается загадкой.
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 8
27.10.2020 12:27
"С гражданами нужно разговаривать!" 5
27.10.2020 09:29
Кондопожский ЦБК – лидер промышленности Карелии
27.10.2020 09:00
Тренды в интерьере 2020
26.10.2020 10:00
Вся аналитика

Чтиво

27.10.2020 14:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
27.10.2020 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»