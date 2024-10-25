Прокуратура Петрозаводска проверит, почему нет лекарств для детей, страдающих артритом

Проверка идет под личным контролем Дмитрия Харченкова.

По поручению прокурора республики Дмитрия Харченкова прокуратура Петрозаводска проводит проверку по информации из СМИ и социальных сетей об отсутствии лекарственного препарата в аптеке, сообщили в надзорном ведомстве.



Согласно предварительным данным с 20 октября жители республики не могут получить в городской аптеке лекарство для детей, страдающих артритом, по причине его отсутствия.



Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства о лекарственном обеспечении и даст оценку действиям ответственных лиц при реализации полномочий по созданию условий для оказания медицинской помощи населению.



При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.